Магомед Евлоев стал серебряным призёром первенства России по вольной борьбе
Представитель спортивного клуба «Кушт» Магомед Евлоев стал серебряным призером первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 23 лет в Смоленске.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, Магомед Евлоев выступил в категории до 74 кг.
Ингушский спортсмен провел пять схваток с представителями Чеченской Республики, Республики Коми, Москвы, Иркутска. В финале он со счетом 6:5 уступил представителю Чечни Хамзату Эльдарову.