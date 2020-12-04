Магомед Евлоев стал серебряным призёром первенства России по вольной борьбе

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, Магомед Евлоев выступил в категории до 74 кг.

Ингушский спортсмен провел пять схваток с представителями Чеченской Республики, Республики Коми, Москвы, Иркутска. В финале он со счетом 6:5 уступил представителю Чечни Хамзату Эльдарову.