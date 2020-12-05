«Магнит» намерен стать партнером для ингушских производителей сельхозпродукции

Отмечается, что компания акцентирует внимание на доступности и качестве продукции, которые планируется поддерживать с помощью местных производителей.

В администрации Главы и правительства региона состоялось знакомство представителей «Магнита» с региональными поставщиками сельхозпродукции, среди которых производители мясной и молочной продукции, хлебобулочных изделий, меда, кондитерских изделий и шоколада, овощей и плодово-ягодных культур, а также минеральной воды и напитков.

Затем в Магасе прошло совещание с участием всех заинтересованных сторон.

Напомним, сегодня «Магнит» открыла первые торговые точки в Ингушетии. В официальном запуске пилотного магазина «у дома» в столице региона приняли участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов и заместитель генерального директора, директор по управлению розничной сетью компании Руслан Исмаилов.

«Магазин в Магасе — это первая ласточка, и в ближайшей перспективе торговая сеть «Магнит» откроет свои точки по всей республике, что, помимо всего прочего, будет способствовать развитию малого бизнеса, расширит возможности сбыта продукции сельского хозяйства», — отметил Калиматов.