Соглашение

«Магнит» намерен стать партнером для ингушских производителей сельхозпродукции

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В Ингушетии подписано соглашение о сотрудничестве между правительством республики и АО «Тандер» — розничной сетью компании «Магнит», сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Отмечается, что компания акцентирует внимание на доступности и качестве продукции, которые планируется поддерживать с помощью местных производителей.

В администрации Главы и правительства региона состоялось знакомство представителей «Магнита» с региональными поставщиками сельхозпродукции, среди которых производители мясной и молочной продукции, хлебобулочных изделий, меда, кондитерских изделий и шоколада, овощей и плодово-ягодных культур, а также минеральной воды и напитков.

Затем в Магасе прошло совещание с участием всех заинтересованных сторон.

Напомним, сегодня «Магнит» открыла первые торговые точки в Ингушетии. В официальном запуске пилотного магазина «у дома» в столице региона приняли участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов и заместитель генерального директора, директор по управлению розничной сетью компании Руслан Исмаилов.

«Магазин в Магасе — это первая ласточка, и в ближайшей перспективе торговая сеть «Магнит» откроет свои точки по всей республике, что, помимо всего прочего, будет способствовать развитию малого бизнеса, расширит возможности сбыта продукции сельского хозяйства», — отметил Калиматов.

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