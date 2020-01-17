«Нескучная Ингушетия» призвала всех жителей республики, соотечественников со всего мира, а также друзей Ингушетии принять участие в голосовании и отдать свой голос за самый привлекательный и неповторимый город — Магас.

Всего среди участников — 83 крупных административных центра страны. На проекте представлено множество интересных сведений об истории и культуре городов, собраны уникальные фотографии и описания самых известных достопримечательностей и памятников архитектуры России.

В 2016 году Магас уже становился победителем проекта, набрав рекордное количество голосов за все время голосования — 333 тысячи кликов.

Конкурс стартовал в начале года, и его итоги подведут 30 декабря 2020 года. На данный момент Магас находится на 31-м месте рейтинга. Проголосовать за Магас можно на сайте проекта: город-россии.рф.