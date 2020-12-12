Муниципалитет

Магас стал лидером международной активности муниципалитетов

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Магас. Ингушетия

По результатам исследования международной активности муниципалитетов Магас занял в рейтинге первое место, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации города.

Столица республики продемонстрировала хороший показатель по доле иностранных туристов и была отмечена за активную работу в рамках международных организаций.

«Наше исследование оценивает только те показатели международной деятельности, которые зависят от работы местных властей. Поэтому высокие позиции Магаса — это заслуга руководства города. Благодарим вас за активную деятельность по развитию международных отношений», — отметил генеральный секретарь Евразийского отделения ОГМВ Сагитов.

Исследование международной активности муниципалитетов является важным проектом Евразийского отделения Объединенные города и местные власти. В ноябре была подготовлена и опубликована на сайте ОГМВ его аналитическая часть с рекомендациями по развитию международных отношений городов.

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