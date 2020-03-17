Творчество

Мадина Горданова передала в дар Национальной библиотеке Ингушетии свою новую книгу

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Национальная библиотека Ингушетии получила в дар от Мадины Гордановой ее новый сборник поэзии и прозы, вышедший в свет в 2020 году в книжном издательстве «КЕП» Назрани, сообщает пресс-служба учреждения.

В книге «Стихи. Проза. Публицистика» поэзия представлена стихотворениями разных лет, ранними стихами и «поэтическим дневником», проза — рассказами и заметками из дневников, а публицистика — статьями, очерками и эссе.

Кроме того в книгу включены доклады, выступления и публикации автора по проблемам образования и другие материалы, отражающие ее гражданскую позицию, как гуманиста и патриота.

Мадина Абузаровна Горданова — заслуженный учитель Ингушетии и России, краевед, литератор. Известна в республике и за ее пределами своей активной подвижнической деятельностью, направленной на развитие культуры и просвещения, сохранение исторической памяти и духовно-нравственных ценностей, как основатель и руководитель мемориально-краеведческого музея славы и поисково-краеведческого отряда «Патриот», участник различных российских и международных форумов.

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