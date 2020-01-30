М. Калиматов: «У нас есть застарелые проблемы, которые должны быть решены вчера, а не сегодня»

Отвечая на вопрос о кадрах М. Калиматов отметил: «Каждый человек набирает свою команду. Мне некогда было разбираться в способностях тех или иных руководителей. Есть и. о. председателя правительства Сластенин, которого я знаю 30 лет, работал первым заммэра Самары по финансам. Я, как Глава республики, посчитал, что это будет полезно для региона.

Все назначенные мною люди принимаются на работу с испытательным сроком от трёх до шести месяцев. Ставлю задачу, не справляются — уходят в отставку. Так я распрощался с руководителями Минэкономики, Минприроды.

У нас есть застарелые проблемы, которые должны быть решены вчера, а не сегодня. Суриков и другие ведь не просились в республику, я их попросил поработать. Суриков будет советником Главы по инвестиционным вопросам при постпредстве республики в Москве».

Напомним, что в эти минуты в здании НТРК «Ингушетия» проходит пресс-конференция Главы республики с участием средств массовой информации. Корреспонденты газеты «Ингушетия» также присутствуют на этом мероприятии, где занимаются сбором и обработкой информации.