М. Калиматов: «Сумма, выделенная на лекарства, полностью соответствует параметрам Минздрава республики и увеличилась в 2020 году с 14 млн до 138 млн рублей»

«Я узнал, что у нас в 2019 году заложено было в бюджете всего лишь 14 млн руб. на все лекарства. Естественно, были жалобы, люди обращались с вопросами. Позже выяснилось, что и финансирование-то взять неоткуда. Мы не имели даже возможности получить кредит из-за бюджетного принуждения.

Теперь ситуация изменилась. В 2020 году на лекарства выделено 138 млн рублей. Это сумма полностью соответствует параметрам Минздрава республики. Поручил Минфину выдать все до копейки. Деньги заложены в бюджет, и лекарства будут в полном объеме».