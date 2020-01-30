Пресс-конференция

М. Калиматов: «Главное — неотвратимость наказания»

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«Главное — неотвратимость наказания», — заявил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на пресс-конференции в Магасе, говоря о недобросовестных подрядчиках, которые занимаются строительством социальных и других объектов в республике.

«У нас в республике есть дети-сироты, которые нуждаются в жилье. А недобросовестные подрядчики недостроили семь квартир. Им вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ. Это особо тяжкое преступление. Я поднимал и буду поднимать эти вопросы, и я не остановлюсь» - заявил Глава республики. 

По его словам, надо понимать, что это одна из болезненных проблем, которые нужно сегодня решать в республике.

«Люди недополучили детсад, вынужденные переселенцы — жилье, многие остались без родителей и нуждаются в поддержке. Нужно бояться Всевышнего, никто от ответственности не уйдет», - подчеркнул Калиматов. 

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