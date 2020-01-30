«У нас в республике есть дети-сироты, которые нуждаются в жилье. А недобросовестные подрядчики недостроили семь квартир. Им вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ. Это особо тяжкое преступление. Я поднимал и буду поднимать эти вопросы, и я не остановлюсь» - заявил Глава республики.

По его словам, надо понимать, что это одна из болезненных проблем, которые нужно сегодня решать в республике.

«Люди недополучили детсад, вынужденные переселенцы — жилье, многие остались без родителей и нуждаются в поддержке. Нужно бояться Всевышнего, никто от ответственности не уйдет», - подчеркнул Калиматов.