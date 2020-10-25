Люди с ограниченными возможностями здоровья отправились покорять горные вершины Ингушетии
Благотворительный фонд «Мял» в рамках проекта «Туризм — доступная среда», организовал экскурсию для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья по горной части региона, сообщила газете «Ингушетия» директор благотворительного фонда Лейла Дзейтова.
«Многие из участников мероприятия впервые побывали в горной Ингушетии, для них была организованна культурно-познавательная программа. Рассказы из истории опытного профессионального гид-проводника, экскурсовода Батыра Мальсагова оставили сильные впечатления и глубокий след в душе каждого участника путешествия», — сказала Дзейтова.
По ее словам, это не первое подобное мероприятие.
«Это не первая экскурсия, которую мы проводим. Мы стараемся хотя бы раз в год организовывать культурно-досуговые мероприятия для людей с инвалидностью: экскурсии, отдых на лоне природы или поездку на море, а это мероприятие мы решили приурочить к такому важному событию в нашей истории 250-летию добровольного вхождения Ингушетии в Россию», — сказала Дзейтова.
Отметим, что Фонд «Мял» начал свою работу 23 февраля 2009 года. Его приоритетной задачей является помощь людям с ограниченными возможностями, финансовая поддержка родителей семей, где больные дети нуждаются в лечении.