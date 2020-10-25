Экскурсия

Люди с ограниченными возможностями здоровья отправились покорять горные вершины Ингушетии

0

Благотворительный фонд «Мял» в рамках проекта «Туризм — доступная среда», организовал экскурсию для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья по горной части региона, сообщила газете «Ингушетия» директор благотворительного фонда Лейла Дзейтова.

«Многие из участников мероприятия впервые побывали в горной Ингушетии, для них была организованна культурно-познавательная программа. Рассказы из истории опытного профессионального гид-проводника, экскурсовода Батыра Мальсагова оставили сильные впечатления и глубокий след в душе каждого участника путешествия», — сказала Дзейтова.

По ее словам, это не первое подобное мероприятие.

«Это не первая экскурсия, которую мы проводим. Мы стараемся хотя бы раз в год организовывать культурно-досуговые мероприятия для людей с инвалидностью: экскурсии, отдых на лоне природы или поездку на море, а это мероприятие мы решили приурочить к такому важному событию в нашей истории 250-летию добровольного вхождения Ингушетии в Россию», — сказала Дзейтова.

Отметим, что Фонд «Мял» начал свою работу 23 февраля 2009 года. Его приоритетной задачей является помощь людям с ограниченными возможностями, финансовая поддержка родителей семей, где больные дети нуждаются в лечении.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Власти Ингушетии, несмотря на пандемию Covid-19, ожидают рост турпотока в IV квартале текущего года на 60%
Представители движения «Достояние Вайнахов» призвали соотечественников принять участие в конкурсе «Проба пера»
Атам Барахоев из клуба «Чингиз» — победитель Всероссийского турнира по дзюдо
За сутки в Ингушетии скончался один человек с Covid-19, 14 пациентов — на ИВЛ
Имам Малгобека на своей машине отвез в больницу одну из пострадавших в ДТП
Ингушетия в числе четырех регионов, где ситуация с распространением Covid-19 остается стабильной
15 классов в школах Ингушетии переведены на «удаленку» из-за коронавируса
Бригады из 54 человек могут задействовать при авариях на электросетях в Ингушетии зимой
В преддверии годовщины трагических событий осени 1992 года на мемориальном кладбище в Ингушетии пройдет субботник
Худрук ингушского Дома народного творчества Асет Абдурзакова стала лауреатом всероссийского конкурса «Старт инноваций»
75 миллионов комфортных поездок: Сбербанк помогает сделать общественный транспорт современнее и безопаснее

Главное

Яндекс.Метрика

 