Люди с ограниченными возможностями здоровья отправились покорять горные вершины Ингушетии

«Многие из участников мероприятия впервые побывали в горной Ингушетии, для них была организованна культурно-познавательная программа. Рассказы из истории опытного профессионального гид-проводника, экскурсовода Батыра Мальсагова оставили сильные впечатления и глубокий след в душе каждого участника путешествия», — сказала Дзейтова.

По ее словам, это не первое подобное мероприятие.

«Это не первая экскурсия, которую мы проводим. Мы стараемся хотя бы раз в год организовывать культурно-досуговые мероприятия для людей с инвалидностью: экскурсии, отдых на лоне природы или поездку на море, а это мероприятие мы решили приурочить к такому важному событию в нашей истории 250-летию добровольного вхождения Ингушетии в Россию», — сказала Дзейтова.

Отметим, что Фонд «Мял» начал свою работу 23 февраля 2009 года. Его приоритетной задачей является помощь людям с ограниченными возможностями, финансовая поддержка родителей семей, где больные дети нуждаются в лечении.