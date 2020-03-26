Чайка отметил, что сегодняшним приоритетом для органов власти округа является выполнение задач, которые четко обозначил во время обращения к россиянам 25 марта Владимир Путин. Это обеспечение социальной защиты граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержка малого и среднего бизнеса.

При этом аппарат полпреда взял реализацию этой программы на особый контроль. Соответствующее поручение уже поступило в органы власти субъектов СКФО.

Чайка также потребовал от руководителей, ответственных за реализацию мер по борьбе с распространением коронавируса, максимальной информационной открытости в предоставлении сведений о санитарно-эпидемиологической обстановке, сообщает пресс-служба полпредства.

«Надо широко информировать население о принимаемых на местах профилактических мерах, о важности соблюдения всех предписаний специалистов. Люди должны понимать, что такое самоизоляция. Как им правильно себя вести. От этого сейчас во многом зависит дальнейшее развитие ситуации, а также купирование возможных панических настроений», — особо подчеркнул полномочный представитель Президента.

Он отметил, что в аппарат полпредства поступили сигналы от региональных оперативных штабов по предотвращению распространения коронавируса относительно объективных проблем с медперсоналом и местами в больницах.

«Это тот вопрос, который сейчас требует безотлагательного решения. Мы в режиме реального времени со всеми руководителями регионов занимаемся этой проблемой», — отметил полпред.

По его словам, сегодня как никогда актуальна система взаимопомощи между регионами Северного Кавказа.

«Аппарат полномочного представителя уже стал своего рода базой для выстраивания такой межрегиональной коммуникации», — добавил полпред.

Проходят ежедневные совещания с региональными штабами и консультации с федеральным оперативным штабом по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Оперативная информация о ситуации в округе на официальном сайте аппарата полпреда будет обновляться регулярно.