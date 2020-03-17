Любовь Хаштырова стала победительницей республиканского конкурса «Вместе с Россией»

Конкурс проводился в рамках празднования 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России. Работы, отобранные жюри, в настоящее время экспонируются на выставке в музее изобразительных искусств.

Жюри, под председательством министра культуры Темерлана Дзейтова, присудило первое место картине Любови Хаштыровой «Вместе с Россией», второе место — картине Багаудина Сагова «Согласие», и третье — картине Ильяса Шадиева «Традиции народов России».

На картине Любови Хаштыровой изображены флаги на башнях каждого населенного пункта, как символ согласия между Россией и ингушами; территориальный камень в форме скалы, чтобы закрепить на ней главные символы данной темы. С левой стороны — защита под крылом горного орла как символ Ингушетии, и с правой — символ российского герба XVIII века, и все это под короной Российской империи. Два флага объединены в один щит, как показатель совместной защиты Родины.

Как отметил министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов, конкурс имеет большое значение и в плане поддержки творчества художников и для увековечения темы единения с Россией, как одного из самых значимых событий в истории ингушского народа.