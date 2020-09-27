Любовь Барахоева, Хадижа Бекова и ансамбль «Сунжа» стали победителями фестиваля «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств»

Победителями в номинации «Вокальное искусство» стали Любовь Барахоева из Ингушетии, Амалия Калаева из Северной Осетии, Валерия Петина из Ставрополя и мужская хоровая капелла «Илли» из Чечни.

В номинации «Музыкальное исполнительское искусство» победили Хадижа Бекова (Ингушетия) и Ситора Ниязова из Ставрополя.

Ингушский ансамбль «Сунжа», государственный ансамбль песни и танца «Дагестан» и театр фольклорного танца «Артхурон» из Северной Осетии получили награды в номинации «Хореография».

Лучший видеоролик представила Ольга Решетняк из Ставрополья, обладателем награды «Приз зрительских симпатий» в этой номинации стал Хусейн Мурдаханов из Грозного. В рамках фестиваля проводился конкурс в номинации «Художественное слово», победителем стала Анна Марыничева из Ставропольского края с авторским стихотворением «В единстве наша сила».

Отмечается, что утром 26 сентября на площадке фестиваля начали работу тематические развлекательные секции. Главным событием стал концерт ведущих коллективов и артистов Северного Кавказа. На главной сцене выступили более 100 артистов, победителей регионального отборочного этапа фестиваля.

В 2019 году фестиваль прошел в Санкт-Петербурге в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости, мероприятие посетили около 7 000 человек, на сцене выступили более 150 артистов. В 2018 году фестиваль состоялся в Москве на Тверской площади, гостями мероприятия стали более 10 000 человек, на сцене выступили более 300 артистов.

Фестиваль организует Минэкономразвития РФ при поддержке АО «Курорты Северного Кавказа», АО «Корпорация развития Северного Кавказа», фонда «Посети Кавказ» и АО «Кавминкурортресурсы» и информационной поддержке агентства ТАСС.

Одним из информационных партнеров мероприятия является республиканская общественно-политическая газета «Ингушетия».