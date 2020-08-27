Любителей военной истории из Ингушетии приглашают вступить в Российское военно-историческое общество

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Жителей Ингушетии, интересующихся военной историей своей страны, приглашают стать членами регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Заявления принимаются в Ингушском государственном музее краеведения, директор которого, Магомет Сагов, является председателем регионального отделения РВИО. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-928-728-02-04.

Напомним, Российское военно-историческое общество основано в 2012 году указом Президента России В. В. Путиным. Деятельность общества заключается в изучении и популяризации военной истории России, а также сохранении объектов военно-исторического культурного наследия.

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