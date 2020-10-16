Лучшим работникам Минтруда Ингушетии вручили юбилейные медали

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Распоряжением Главы республики за вклад в социально-экономическое развитие региона и в связи с 250-летием добровольного вхождения Ингушетии в состав России были награждены работники Министерства труда, занятости и социального развития.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минтруда, в награждении были отмечены все сотрудники, которые внесли наиболее весомый вклад в развитие и жизнь ведомства, показавшие себя за период трудовой деятельности с наилучшей стороны.

«Сегодня мне представилась прекрасная возможность похвалить вас не только от имени Главы республики, но и от всего коллектива, поскольку вы все стояли у истоков образования нашего министерства и не только способствовали слаженной работе, но и полностью отдавались своему делу», — отметил глава социального ведомства Хаджибикар Муталиев.

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