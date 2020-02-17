Лучшие педагоги Москвы окажут методическую помощь ингушским учителям в обучении школьников

«Мы уже договорились, что в ближайшее время из Москвы в республику приедут лучшие педагоги, которые будут заниматься с местными учителями», — сказал Кравцов.

Министр просвещения отметил, что речь идет об оказании методической поддержки ингушским педагогам. По его словам, с Главой региона намечен конкретный план действий, по которому будет вестись эта работа.

В свою очередь руководитель субъекта подчеркнул, что московские педагоги будут работать на базе института повышения квалификации при Минобрнауки республики, анализировать проблемные вопросы.

«Нам выделяются большие суммы, на которые строятся в республике детские сады и школы, для детей создается комфорт, но главное — именно качество получаемого образования», — сказал Калиматов.

Как сообщал ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, только в текущем году в рамках нацпроектов в регионе введут в эксплуатацию 11 новых школьных зданий. В общеобразовательных организациях созданы 17 центров для дополнительного образования детей, в 33 школах обеспечены условия для занятия физической культурой и спортом.

По информации пресс-службы регионального Минстроя, в этом году в республике планируется завершить строительство около 30 объектов. Среди них 14 детских садов, 11 школ, три объекта здравоохранения и водоснабжения. Кроме этого в Ингушетии начнется возведение новых 10 школ и одного детского сада.

Новые учреждения образования будут строить в сельских поселениях Сурхахи, Яндаре, Барсуки, Экажево, Инарки, Верхние Ачалуки, Троицкое, городах Сунжа и Назрань.

По данным Минпросвещения России, по итогам 2019 года в стране введено в эксплуатацию 96 школ на 70 547 новых мест. В нынешнем году планируется ввести 183 школы на 109 027 мест. Министерством создан специальный информационный ресурс, где будут аккумулироваться сведения обо всех объектах общего образования, их состоянии. Это необходимо для более эффективного планирования строительства новых объектов.