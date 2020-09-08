Лучшее в короткометражном кино: онлайн-кинотеатр МТС ТВ эксклюзивно показывает конкурсные фильмы Фестиваля уличного кино

В период проведения фестиваля в онлайн-кинотеатре МТС ТВ можно будет посмотреть конкурсные работы Фестиваля уличного кино, прошедшие в финал и ставшие призерами. Контент будет доступен в рамках подписки «Супер» в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. Кроме того, по завершении конкурса 2020 года будут доступны десять новых короткометражных фильмов, включенных в программу текущего фестиваля.

Фильмы конкурсной программы фестиваля демонстрируются на площадках городов-участников с 1 августа по 30 сентября. В фестивале принимают участие фильмы молодых режиссеров со всей России. Победителя выберут народным голосованием из десяти финалистов, отобранных экспертным комитетом. Зрительское голосование пройдет в каждом городе проведения фестиваля. Победитель получит грант на девелопмент полного метра в размере полутора миллиона рублей.

«Наше партнерство с Фестивалем уличного кино отнюдь не случайно. Мы решили соединить воедино две автономные истории — фестиваль и онлайн-кинотеатр МТС ТВ — чтобы дать возможность всем желающим посмотреть уникальные киноработы фестиваля. Кроме того, мы хотим рассказать зрителям, что МТС — это не только связь. МТС сегодня — это огромная цифровая экосистема, где есть масса полезных сервисов. И онлайн-кинотеатр МТС ТВ — один из них. МТС ТВ открывает доступ к сотням телеканалов и десяткам тысяч качественных фильмов, смотреть которые можно в любой цифровой среде. Уверен, его оценит большинство поклонников киноискусства, а фестиваль — найдет новых благодарных зрителей!», — отметил директор компании МТС в Республике Ингушетия Хаматхан Албаков.

Среди крупнейших городов фестиваля — Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Воронеж, Калуга, Геленджик, Тюмень, Красноярск, Калининград, Тула, Самара, Саратов, Сочи, Омск, Владивосток, Новосибирск, Волгоград, Пермь, Нижний Новгород.

Фестиваль уличного кино — крупнейший в мире зрительский смотр короткометражного кино, где участников оценивают зрители. Практически все кинопоказы фестиваля проходят на открытых площадках и доступны всем желающим. Помимо показов фестиваль включает в себя еще огромное число активностей под открытым небом, масштабный городской праздник, участниками которого становятся десятки тысяч человек. В этом году фестиваль пройдет в седьмой раз. Онлайн-кинотеатр МТС ТВ выступает генеральным партнером фестиваля.