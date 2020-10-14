Соревнования

Лучники из различных сел проверят навыки стрельбы из лука на турнире в Ингушетии

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Жителей республики приглашают в Малгобекский район пострелять из лука по макетам животных на соревнованиях, сообщили газете «Ингушетия» в федерации по стрельбе из лука и арбалета республики.

«Состязания на разных дистанциях пройдут в сельском поселении Средние Ачалуки 17 октября. Сбор участников намечен на 9.00 мск, сам турнир стартует в 10 часов с соблюдением всех мер безопасности», — сказал собеседник издания.

По его словам, лучники разделятся на несколько групп: инстинктив, исторический лук, баребоу, арбалет и блочный лук (юниоры до 15 лет).

Инициатором турнира выступили жители сельского поселения Средние Ачалуки. Организация и судейство возложено на федерацию по стрельбе из лука и арбалета Ингушетии.

Соревнования проводятся для популяризации этого вида спорта среди детей и молодежи, повышения спортивного мастерства лучников, выявления лучших спортсменов для участия в турнирах.

Отмечается, что это прекрасная возможность для тех, кто хочет освоить навыки стрельбы из лука. Подобные занятия способствуют развитию моральных качеств, таких как выдержка, терпение, настойчивость. Стрельба из лука хорошо дисциплинирует человека, а это полезно как детям, так и взрослым.

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