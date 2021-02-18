Литературно-музыкальная композиция к 77-й годовщине депортации ингушского народа будет показана на канале НТРК «Ингушетия»

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Во Дворце культуры города Назрани состоялась запись литературно-музыкальной композиции, посвященной 77-й годовщине депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию, сообщила пресс-служба Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

В республиканском мероприятии приняли участие артисты Театра юного зрителя, Ингушского драмтеатра имени Базоркина, Культурно-технического центра, Русского музыкально-драматического театра республики, оркестр народных инструментов под управлением дирижера Ильи Петренко, мужская вокальная группа «Лоаман оаз», а также солисты филармонии Лолита Хашагульгова, Лема Нальгиева и Хава Евлоева.

Литературно-музыкальная композиция будет показана 23 февраля на канале НТРК «Ингушетия».

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