Литературно-музыкальная композиция к 77-й годовщине депортации ингушского народа будет показана на канале НТРК «Ингушетия»

В республиканском мероприятии приняли участие артисты Театра юного зрителя, Ингушского драмтеатра имени Базоркина, Культурно-технического центра, Русского музыкально-драматического театра республики, оркестр народных инструментов под управлением дирижера Ильи Петренко, мужская вокальная группа «Лоаман оаз», а также солисты филармонии Лолита Хашагульгова, Лема Нальгиева и Хава Евлоева.

Литературно-музыкальная композиция будет показана 23 февраля на канале НТРК «Ингушетия».