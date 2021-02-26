«Лирика», «Тропикамид» и «марихуана» изъяты правоохранителями у жителя Ингушетии

Отмечается, что на днях поздно вечером полицейские возле городской гостиницы «Дубай» задержали и доставили в отдел жителя Малгобекского района, 1993 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 7,93 грамма «марихуаны», 14 капсул «Лирики» (по 300 мг) и 29 флаконов «Тропикамида» (по 10 мл).

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...).