Наркотики

«Лирика», «Тропикамид» и «марихуана» изъяты правоохранителями у жителя Ингушетии

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В Назрани правоохранителями Ингушетии изъяты наркотическое средство и сильнодействующие вещества, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что на днях поздно вечером полицейские возле городской гостиницы «Дубай» задержали и доставили в отдел жителя Малгобекского района, 1993 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 7,93 грамма «марихуаны», 14 капсул «Лирики» (по 300 мг) и 29 флаконов «Тропикамида» (по 10 мл).

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...).

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