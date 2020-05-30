Ликвидированные в ходе спецоперации в Ингушетии — местные жители
Двое боевиков нейтрализованы в городе Сунжа в Ингушетии в ходе контртеррористической операции, сообщили в субботу в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
На месте боя были обнаружены оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство, осмотр места происшествия продолжается.
«Потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет», - заявили в ведомстве.
Правоохранители установили личности ликвидированных в ходе контртеррористической операции боевиков, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.
«Установлены личности бандитов, нейтрализованных в ходе КТО в хозяйственной постройке. По предварительной информации, это уроженцы республики», — сказал источник.
Ранее региональный оперативный штаб сообщал, что для пресечения терактов и преступлений террористической направленности начальник УФСБ России по Ингушетии генерал-майор Чернышев принял решение о проведении с 14:30 30 мая контртеррористической операции. Режим КТО был введен на территории города Сунжа, на шести улицах.
Двое бандитов скрывались в хозяйственной постройке.