КТО

Ликвидированные в ходе спецоперации в Ингушетии — местные жители

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Двое боевиков нейтрализованы в городе Сунжа в Ингушетии в ходе контртеррористической операции, сообщили в субботу в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

На месте боя были обнаружены оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство, осмотр места происшествия продолжается.

 «Потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет», - заявили в ведомстве.

 

Правоохранители установили личности ликвидированных в ходе контртеррористической операции боевиков, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.

«Установлены личности бандитов, нейтрализованных в ходе КТО в хозяйственной постройке. По предварительной информации, это уроженцы республики», — сказал источник.

Ранее региональный оперативный штаб сообщал, что для пресечения терактов и преступлений террористической направленности начальник УФСБ России по Ингушетии генерал-майор Чернышев принял решение о проведении с 14:30 30 мая контртеррористической операции. Режим КТО был введен на территории города Сунжа, на шести улицах.

Двое бандитов скрывались в хозяйственной постройке.

 

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