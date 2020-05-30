На месте боя были обнаружены оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство, осмотр места происшествия продолжается.

«Потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет», - заявили в ведомстве.

Правоохранители установили личности ликвидированных в ходе контртеррористической операции боевиков, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.

«Установлены личности бандитов, нейтрализованных в ходе КТО в хозяйственной постройке. По предварительной информации, это уроженцы республики», — сказал источник.

Ранее региональный оперативный штаб сообщал, что для пресечения терактов и преступлений террористической направленности начальник УФСБ России по Ингушетии генерал-майор Чернышев принял решение о проведении с 14:30 30 мая контртеррористической операции. Режим КТО был введен на территории города Сунжа, на шести улицах.

Двое бандитов скрывались в хозяйственной постройке.