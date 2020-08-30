Ликвидация двух свалок в Ингушетии позволит улучшить условия проживания свыше 60 тыс. человек

«Общая площадь свалок составляет более 34 га. По свалке города Малгобек вся необходимая подготовительная работа выполнена, заявка о предоставлении субсидии с полным пакетом документов направлена в Минприроды России. Все это позволит улучшить условия проживания свыше 60 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Отметим, что нацпроект «Экология» разработан во исполнение майского указа Президента России Владимира Путина. В него, в частности, входят подразделы «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности». Всего на исполнение нацпроекта в стране планируется потратить 4,4 трлн рублей.