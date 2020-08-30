Нацпроекты

Ликвидация двух свалок в Ингушетии позволит улучшить условия проживания свыше 60 тыс. человек

0

В 2021-2023 годах на территории Ингушетии предусмотрены мероприятия по ликвидации свалок в городах Малгобеке и Карабулаке в рамках нацпроекта «Экология». Реализация этих мероприятий позволит улучшить экологические условия проживания свыше 60 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«Общая площадь свалок составляет более 34 га. По свалке города Малгобек вся необходимая подготовительная работа выполнена, заявка о предоставлении субсидии с полным пакетом документов направлена в Минприроды России. Все это позволит улучшить условия проживания свыше 60 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Отметим, что нацпроект «Экология» разработан во исполнение майского указа Президента России Владимира Путина. В него, в частности, входят подразделы «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности». Всего на исполнение нацпроекта в стране планируется потратить 4,4 трлн рублей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Пограничники Ингушетии призвали школьников не поддаваться на пропаганду экстремизма в сети «Интернет»
Дополнительные средства будут направлены в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет
В Сунже продолжается подготовка к проведению выборов в городской совет депутатов второго созыва
Мэрию ингушской Сунжи обязали заменить 110 км ветхих водопроводных сетей
Ингушские футболисты Магомед Оздоев и Зелимхан Бакаев начали подготовку к матчу против сборной Сербии
В Ингушетии в этом году за парты село более 80 тысяч школьников
Пограничники с правоохранителями уничтожили в Ингушетии более 3,3 тыс. кустов дикорастущей конопли
Жителей Ингушетии приглашают на онлайн-концерт, приуроченный ко дню окончания Второй мировой войны
В Ингушетии сохраняется высокая пожароопасность
В столице Ингушетии в День знаний торжественно открыли новый детсад на 220 малышей
Глава Ингушетии побывал на праздничной линейке в одной из назрановских школ

Главное

Яндекс.Метрика

 