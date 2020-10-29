Лихачам и злостным нарушителям ПДД полис ОСАГО обойдется дороже

По его словам, отныне аккуратные и ответственные водители смогут покупать полис ОСАГО дешевле, чем нарушители правил ПДД. В законе прописана индивидуализация тарифа по ОСАГО, а это означает, что страховые компании могут определять индивидуальный тариф в пределах новых базовых ставок.

Для наиболее многочисленной группы легковых автомобилей физических лиц тариф будет расширен на 10% вверх и вниз. По новым правилам минимальная базовая ставка по этой группе будет составлять около 2,5 тыс. рублей, а максимальная — 5,5 тыс. Для владельцев такси границы стоимости полиса увеличились вверх и вниз на 30%. Для общественного транспорта верхняя граница тарифа остается без изменений, минимальную решено понизить на 5%.

При формировании цены на полис страховщики будут учитывать опыт и стаж водителя; наличие нарушений правил дорожного движения, таких как проезд на красный свет или выезд на встречную полосу; пробег транспортного средства и его возраст; наличие в машине оборудования ГЛОНАСС, семейное положение водителя и наличие у него детей. Учитываются коэффициент мощности автомобиля, коэффициент бонус-малус, коэффициент возраста-стажа и другие.

Чем выше плотность транспортного потока, тем больше вероятность ДТП, следовательно, в крупных городах и полис будет обходиться дороже. Так, например, территориальный коэффициент для нашей республики составляет — в Назрани 0,64, а для города Малгобек — 0,82. А вот для Москвы и Московской области территориальный коэффициент составляет — 1,9 и 1,63 соответственно.

По новому законодательству все условия должны быть опубликованы на сайтах страховых компаний вместе с тарифным калькулятором, чтобы водитель смог сам рассчитать цену своего полиса и выбрать для себя более выгодного страховщика. Для каждого автовладельца стоимость полиса будет своя, так как она будет учитывать индивидуальные особенности водителя. Страховая компания определяет базовую индивидуальную ставку полиса клиента с учетом всех факторов. Перемножив ее на все коэффициенты, автовладелец получает итоговую стоимость своего полиса ОСАГО.

Если водитель считает, что коэффициент «бонус-малус» (КБМ) присвоен неверно, ему нужно написать заявление в свою страховую компанию. Если его не устроит ответ, то тогда уже следует связываться с Российским союзом автострахования (РСА). Если о гражданине ранее были поданы противоречивые сведения, РСА будет трактовать любые ошибки в его пользу. Например, если в базе у водителя окажется несколько КБМ по данным от разных страховщиков, в базу РСА будет внесен минимальный. И тогда страховая компания пересчитает автовладельцу цену полиса.

Использование страховщиками всей доступной информации поможет более точно определить цену полиса для водителей с низким и высоким уровнем риска. Ведь согласитесь, несправедливо, если примерный водитель и злостный нарушитель будут одинаково платить за полис ОСАГО.