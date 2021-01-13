ЕГЭ

Лидер «Справедливой России» предложил начать поэтапный отказ от ЕГЭ

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Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил начать поэтапный отказ от единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«Предлагаю, пока не поздно, начать поэтапный процесс отказа от ЕГЭ — его нужно сделать добровольным. Тех, кто осознанно не планирует поступать в вуз, а хочет, к примеру, получить среднее специальное образование по востребованной профессии, нужно освободить от сдачи ЕГЭ. Не нужен такой экзамен и тем, кто, напротив, планирует поступать в ведущие вузы страны, где проводят собственные вступительные испытания», — заявил Миронов.

По его мнению, в Минпросвещения не замечают очевидных проблем, главная из которых — снижение уровня образования школьников.

Кроме того, по словам депутата, ЕГЭ фактически стал инструментом для выкачивания денег из родителей.

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