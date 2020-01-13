Лида Плиева назначена руководителем комитета архитектуры и градостроительства Ингушетии

Лида Плиева окончила Грозненский нефтяной институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 1995 по 2002 годы она проработала в сфере нефтяной промышленности за пределами региона, в городе Новый Уренгой.

С 2002 по 2009 годы проработала начальником отдела подготовки и проектирования строительства Дирекции строительства города Магаса, с 2002 по 2012 годы занимала пост заместителя председателя комитета архитектуры и градостроительства Ингушетии, а затем и руководителя ведомства. С 2014 года и по настоящее время Лида Плиева вела трудовую деятельность в должности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики, которую с 2017 года совмещала с работой главного архитектора.

В ноябре прошлого года в правительстве Ингушетии началась работа по реорганизации регионального Минстроя и созданию нового ведомства для усиления контроля над строящимися в республике объектами — комитета архитектуры и градостроительной деятельности.

Назначение стало заключительным этапом в работе по формированию комитета, цели которого состоят в обеспечении соответствия возводимых объектов требованиям законодательной, нормативной и проектной документации, а также в устранении каких-либо ошибок и некачественного исполнения обязательств, отмечает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.