Лицеисты Назрани приняли участие в мероприятии, посвященном 200-летию классика русской литературы Николая Некрасова

0

В лицее города Назрани в рамках Декады русского языка и литературы состоялся литературный вечер, посвященный 200-летию со дня рождения великого русского писателя Николая Алексеевича Некрасова, сообщили в учебном заведении.

«Приобщать к великому с самого детства» — под таким девизом прошло мероприятие для ингушских школьников. Учащиеся 5-х классов выразили свою любовь к поэзии не просто отрывками стихотворений наизусть, но и знаниями интересных фактов из биографии писателя, актерским мастерством и тонким пониманием мира Некрасова«, — рассказал собеседник.

Педагогический состав в качестве зрителя высоко оценил организацию мероприятия. Большое количество участников сделало встречу по праву уникальной.

Напомним, в 2021 году наша страна отмечает 200-летие со дня рождения Некрасова, указ о праздновании этой даты был подписан Президентом России еще в 2016 году.

Н. А. Некрасов как поэт и организатор литературного процесса составляет целую эпоху в истории русской литературы. Его произведения трогают за самые чувствительные струны души: любовь, сострадание, сочувствие, сопереживание, умение видеть красоту и радоваться ей. Стихи Николая Алексеевича, как никакие другие, помогают развитию эмоционального интеллекта, учат эмпатии. Ведь и сам Некрасов писал: «В душе каждого человека есть клапан, отворяющийся только поэзией».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Молодые поэты Северного Кавказа встретились в ингушской студии художественного слова «Выдох»
Ингушский омбудсмен проверил условия содержания в СИЗО фигурантов «митингового дела»
По Военно-Грузинской дороге разрешили проезд для всех видов транспорта
В Тамбове завершились «Большие гастроли» Ингушского театра юного зрителя
Прокурор Ингушетии взял на контроль расследование ДТП с четырьмя пострадавшими инвалидами
Ингушские спортсмены завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по дзюдо в Хабаровске
Ингушские боксёры завоевали семь медалей на всероссийских соревнованиях в Нальчике
Ингушский боец ММА Микаил Даурбеков одержал победу на профессиональном турнире FFC Selection 6 в Москве
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 10 человек
В Карабулаке близится к завершению строительство школы на 720 мест
Пять человек пострадало в ДТП на ФАД «Кавказ» в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 