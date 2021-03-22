Лицеисты Назрани приняли участие в мероприятии, посвященном 200-летию классика русской литературы Николая Некрасова

«Приобщать к великому с самого детства» — под таким девизом прошло мероприятие для ингушских школьников. Учащиеся 5-х классов выразили свою любовь к поэзии не просто отрывками стихотворений наизусть, но и знаниями интересных фактов из биографии писателя, актерским мастерством и тонким пониманием мира Некрасова«, — рассказал собеседник.

Педагогический состав в качестве зрителя высоко оценил организацию мероприятия. Большое количество участников сделало встречу по праву уникальной.

Напомним, в 2021 году наша страна отмечает 200-летие со дня рождения Некрасова, указ о праздновании этой даты был подписан Президентом России еще в 2016 году.

Н. А. Некрасов как поэт и организатор литературного процесса составляет целую эпоху в истории русской литературы. Его произведения трогают за самые чувствительные струны души: любовь, сострадание, сочувствие, сопереживание, умение видеть красоту и радоваться ей. Стихи Николая Алексеевича, как никакие другие, помогают развитию эмоционального интеллекта, учат эмпатии. Ведь и сам Некрасов писал: «В душе каждого человека есть клапан, отворяющийся только поэзией».