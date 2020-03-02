Лицеистов Магаса ознакомили с работой центра управления в кризисных ситуациях республики

«Специалисты центра провели для ребят экскурсию по музею и показали спортзал. Уже на улице, школьники с любопытством осмотрели специальный автомобиль оперативной группы, который оснащен всем необходимым оборудованием и квадрокоптеры, стоящие на вооружении Главного управления», — говорится в сообщении.

В завершении экскурсии сотрудники МЧС организовали для гостей чаепитие со сладостями.

«В свою очередь школьники поблагодарили представителей чрезвычайного ведомства за полезную и познавательную экскурсию», — добавили в пресс-службе.