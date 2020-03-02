Лицеистов Магаса ознакомили с работой центра управления в кризисных ситуациях республики
В МЧС России по Ингушетии состоялся день открытых дверей для учащихся старших классов школы-лицея города Магаса, где учащиеся ознакомились с работой центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
«Специалисты центра провели для ребят экскурсию по музею и показали спортзал. Уже на улице, школьники с любопытством осмотрели специальный автомобиль оперативной группы, который оснащен всем необходимым оборудованием и квадрокоптеры, стоящие на вооружении Главного управления», — говорится в сообщении.
В завершении экскурсии сотрудники МЧС организовали для гостей чаепитие со сладостями.
«В свою очередь школьники поблагодарили представителей чрезвычайного ведомства за полезную и познавательную экскурсию», — добавили в пресс-службе.