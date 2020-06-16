Лейла Тамасханова стала народным писателем Ингушетии

«Лейла Тамасханова снискала известность как литератор и журналист, автор поэтических и прозаических сборников, сборника избранных произведений «Сув», романа «Мали». Писательница одинаково хорошо пишет как на родном ингушском языке, так и на русском. Ее перу подвластны разные жанры литературы: проза, поэзия, драматургия, создано также и немало замечательных произведений для детей», — отметили в пресс-службе.

Следует подчеркнуть, что после выхода каждой своей книги, Лейла Тамасханова неизменно передает ее в дар Национальной библиотеке, и эти издания востребованы читателями.

Библиотекари поздравили Лейлу Тамасханову с этим знаменательным событием и пожелали ей продолжать радовать всех почитателей своего таланта созданием новых произведений.