Память

Лейла Арапханова выступила с докладом на мероприятии в Казахстане, приуроченном ко Дню благодарности репрессированных народов

0

Сотрудники Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева приняли участие в международном круглом столе «Спасибо тебе, великая степь», который прошел в столице Казахстана в режиме онлайн, сообщила пресс-служба учреждения.

В мероприятии, которое прошло в Нур-Султане, в библиотеке первого президента Республики Казахстан, приняли участие ученые, исследователи и эксперты в области межконфессиональных отношений, представители этнокультурных объединений и средств массовой информации.

Заведующая отделом социально-политических исследований ИнгНИИ, кандидат политических наук Лейла Арапханова выступила с докладом «Ингуши в Казахстане: проблемы социализации и интеграции».

Круглый стол был приурочен ко Дню благодарности, который отмечается 1 марта. В этот день принято вспоминать, как в Казахстане приняли представителей разных этносов в годы политических репрессий и депортации.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Минприроды Ингушетии официально объявил об окончании охотничьего сезона
Приставы заставили жителя Ингушетии выплатить 56 штрафов, пригрозив арестом автомобиля
Ингушских фотолюбителей приглашают на мастер-класс онлайн «Современная жанровая фотография»
В Ингушетии правоохранителями задержан грузовик с древесиной ценной породы
В Ингушетии успешно прошла проверка системы оповещения
В ингушском городе Сунжа дан старт дорожным работам
Молодые ученые Ингушетии проведут мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню
По требованию городской прокуратуры Ингушетии заблокировано 8 сайтов по продаже поддельных документов
«Лицей» дарит месяц подписки на все образовательные и развивающие курсы
В колледжах Ингушетии планируется ввести новые предметы по истории республики
Соцсети будут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного в России контента

Главное

Яндекс.Метрика

 