Лейла Арапханова выступила с докладом на мероприятии в Казахстане, приуроченном ко Дню благодарности репрессированных народов

В мероприятии, которое прошло в Нур-Султане, в библиотеке первого президента Республики Казахстан, приняли участие ученые, исследователи и эксперты в области межконфессиональных отношений, представители этнокультурных объединений и средств массовой информации.

Заведующая отделом социально-политических исследований ИнгНИИ, кандидат политических наук Лейла Арапханова выступила с докладом «Ингуши в Казахстане: проблемы социализации и интеграции».

Круглый стол был приурочен ко Дню благодарности, который отмечается 1 марта. В этот день принято вспоминать, как в Казахстане приняли представителей разных этносов в годы политических репрессий и депортации.