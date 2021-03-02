Лейла Арапханова выступила с докладом на мероприятии в Казахстане, приуроченном ко Дню благодарности репрессированных народов
Сотрудники Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева приняли участие в международном круглом столе «Спасибо тебе, великая степь», который прошел в столице Казахстана в режиме онлайн, сообщила пресс-служба учреждения.
В мероприятии, которое прошло в Нур-Султане, в библиотеке первого президента Республики Казахстан, приняли участие ученые, исследователи и эксперты в области межконфессиональных отношений, представители этнокультурных объединений и средств массовой информации.
Заведующая отделом социально-политических исследований ИнгНИИ, кандидат политических наук Лейла Арапханова выступила с докладом «Ингуши в Казахстане: проблемы социализации и интеграции».
Круглый стол был приурочен ко Дню благодарности, который отмечается 1 марта. В этот день принято вспоминать, как в Казахстане приняли представителей разных этносов в годы политических репрессий и депортации.