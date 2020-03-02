Летом в Ингушетии состоится масштабное представление с участием кавалерийского полка Президента России

«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Гедиминас Таранда уже разработал для нас сценарный план спектакля-представления, состоящего из восьми картин, каждая из которых повествует об определенном этапе истории Ингушетии. В представлении будут участвовать кавалерийский полк Президента России, всадники нашего конного клуба «Дикая дивизия», актеры, артисты филармонии и ансамблей, спортсмены. 250 лет единения Ингушетии с Россией исполняется 18 марта, но мы решили перенести празднование на более теплый месяц — июль», — сказал Дзейтов.

По его словам, представление будет проходить под открытым небом на стадионе в городе Сунжа, где будут созданы декорации горных хребтов, ингушских родовых башен, которые будут оживлять голограммы летящих орлов и старцев, принимающих присягу о добровольном вхождении в состав России.

«Для проведения нашего масштабного празднования, стадион в Сунже необходимо реконструировать, мы уже нашли инвестора, который готов на свои средства сделать такой подарок региону. Помимо грандиозного театрализованного представления, мы проведем большой праздничный концерт, для участия в котором пригласим звезд мирового масштаба. Также будут развернуты площадки с выставками народного творчества, подворья с блюдами национальной кухни», — добавил и.о. министра культуры республики.

Ранее он сообщал, что республика намерена провести дни культуры Ингушетии в ряде регионов страны, а также во Франции и Турции.

Напомним, в марте 1770 года вблизи селения Ангушт (ныне Тарское Пригородного района) на равнинной местности под названием «Барта босе» («Склон согласия») представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству.