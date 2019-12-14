Экология

Лесопожарные центры Минприроды Ингушетии получили новую технику

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В преддверии Нового года лесопожарные центры Минприроды Ингушетии получили новую технику. Предполагается, что машины должны снизить ущерб от лесных пожаров на 47%, сообщает пресс-служба министерства.

«Во время церемонии передачи машин и. о. министра природных ресурсов и экологии Ингушетии Аюп Албагачиев вручил ключи сотрудникам Сунженского и Назрановского лесопожарных центров. Для них это большая поддержка, которая позволит не только комфортно выполнять работу, но и оперативно реагировать при возникновении воспламенений в лесах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее сотрудники лесопожарных центров сталкивались со сложностями, и зачастую им приходилось преодолевать большие расстояния пешком.

Напомним, что благодаря дополнительному финансированию в рамках национального проекта «Экология» и регионального проекта «Сохранение лесов» Минприроды Ингушетии закуплено 9 единиц техники, в том числе 6 внедорожников на базе УАЗ «Хантер» со специальным оборудованием и 3 малых лесопожарных комплекса на базе УАЗ «Пикап» с закрытым грузовым отсеком.

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