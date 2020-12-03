Лесоперерабатывающий комбинат в сельском поселении Мужичи скоро заработает в полную силу

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Производственный процесс с непрерывным циклом на лесоперерабатывающем комбинате в сельском поселении Мужичи будет запущен до конца текущего года.

Об этом заявил генеральный директор инвестиционного проекта Хасан Богатырев в ходе встречи с главой Сунженского района Магометом Дзейтовым.

По словам Хасана Богатырева, инвестпроект предусматривает создание порядка 50 рабочих мест. Что касается объемов производства, то с 2024 года комбинат выйдет на мощность до 4800 кубометров готовой продукции в год.

В настоящее время на объекте ведется асфальтирование всей территории, построены помещения под ленточную пилораму, возведен забор по периметру. Кроме того, оборудована линия по изготовлению мебельной доски, мебельного бруса и погонажных изделий (котельная, сушильная камера, парильная камера, ангар), подключены станки и проведена пуско-наладка.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, предполагается, что производственный процесс с непрерывным циклом от получения первичного сырья (древесины) и его распила, до переработки и изготовления готовой продукции будет запущен до конца 2020 года.

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