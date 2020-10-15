Лесники Ингушетии обнаружили бесхозные 15 кубов нелегальной древесины

«Древесина для временного хранения перевезена на нижний склад в сельское поселение Нестеровское сотрудниками Сунженского лесничества. Все материалы переданы правоохранительным органам для проведения оперативно-следственных мероприятий», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому шпалы из древесины хвойных пород внесут в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Это позволит ужесточить ответственность за незаконный вывоз таких материалов.