Лесники Ингушетии обнаружили бесхозные 15 кубов нелегальной древесины
Лесниками Минприроды Ингушетии на административной территории в районе сельского поселения Мужичи обнаружено 15 кубов нелегальной древесины породы бук, ответственные за вырубку обнаружены не были, сообщает пресс-служба экологического ведомства.
«Древесина для временного хранения перевезена на нижний склад в сельское поселение Нестеровское сотрудниками Сунженского лесничества. Все материалы переданы правоохранительным органам для проведения оперативно-следственных мероприятий», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому шпалы из древесины хвойных пород внесут в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Это позволит ужесточить ответственность за незаконный вывоз таких материалов.