Юбилей

Леме Нальгиевой вручили медаль в честь 250-летия единения Ингушетии с Россией

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Махмуд-Али Калиматов вручил юбилейную медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией» заслуженной артистке республики Леме Нальгиевой, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«За вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность и в связи с 250-летием добровольного вхождения Ингушетии в состав России награждена первой юбилейной медалью «250 лет единения Ингушетии с Россией» солистка-вокалистка филармонии им. Хамхоева Лема Нальгиева», — сказал собеседник издания.

Напомним, указом главы региона Нальгиевой было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Ингушетия». Награду за заслуги в области вокального искусства и высокое исполнительское мастерство известной ингушской певице, финалистке национального отборочного конкурса исполнителей детской песни «Евровидение-2012» вручили на ее сольном концерте в Назрани в 2016 году.

Участвуя во многих российских и международных конкурсах и фестивалях, Нальгиева не раз становилась лауреатом, призером, финалистом престижных детских конкурсов, в том числе на фестивале «Дети России для детей Европы» в Финляндии, Польше, Швеции, Чехии и Германии.

На Международном конкурсе «Звонкие голоса Кавказа» в Абхазии она заняла первое место. На Московском Международном форуме «Одаренные дети» Нальгиева получила Гран-при. А в 2012 году она вошла в финал национального отборочного конкурса исполнителей детской песни «Евровидение- 2012».

Новая юбилейная медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией» учреждена Калиматов в начале августа этого года.

Медалью наградят лиц, стоявших у истоков создания Ингушетии, внесших значительный вклад в ее становление и развитие, укрепление ингушской государственности.

Кроме того, обладателями награды станут общественники, благотворители. Её будут вручать людям, имеющим заслуги в сферах культуры, спорта, образования, научно-исследовательской деятельности, укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, защитой Отечества.

Кроме того, указом главы региона почетное звание «Народный артист Республики Ингушетия» присвоено артистка Айне Алиевой, Патимат Кагировой, солистке государственного вокально-хореографического ансамбля Дагестана.

Почетное звание «Заслуженный артист Республики Ингушетия» присвоено солистке-вокалистке филармонии имени Хамхоева Индире Хочубаровой.

 

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