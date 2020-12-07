Легенды российского хоккея и футбола проведут мастер-классы для юных спортсменов Ингушетии

12 декабря в специализированной школе хоккея имени Якушева «Эрзи» в Назрани титулованные спортсмены проведут занятия по совершенствованию практического мастерства для воспитанников республиканского хоккейного центра.

Согласно планам организаторов, по окончании мастер-классов в хоккейной академии Фетисова «Башлоам» в Магасе пройдет товарищеский матч между командой ночной хоккейной лигой Ингушетии и спортивным клубом «Забей» из Москвы.

В завершение дня состоится подписание соглашения между центром подготовки юношеских сборных России по хоккею имени Тихонова и министерством по физической культуре и спорту республики об оказании поддержки в развитии хоккея в Ингушетии.

Второй пребывания гостей будет посвящен футболу: 13 декабря на стадионе имени Дьякова в Сунже пройдут мастер-классы и товарищеский матч с участием знаменитых игроков советской и российской сборных и ветеранов ингушского футбола.

Товарищеские матчи посетит Глава республики Махмуд-Али Калиматов. Мероприятие проводится в рамках празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией. Организаторами выступает фонд «Народное единство», министерство спорта и республиканский хоккейный центр.

По рекомендации Роспотребнадзора мастер-классы и матчи пройдут без зрителей.

Среди гостей Ингушетии — олимпийские чемпионы Александр Якушев, Сергей Бабинов, Владимир Мышкин, президент Центра подготовки юношеских сборных России по хоккею имени Тихонова, вице-президент КХЛ, олимпийский чемпион Виталий Прохоров, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Дмитрий Сычев. А также девятикратный чемпион России по футболу Дмитрий Ананко, заслуженный мастер спорта СССР Алексей Прудников, двукратный чемпион СССР, обладатель Кубка федерации футбола СССР, Кубка Португалии Александр Мостовой, обладатель Кубка России Альберт Саркисян, чемпион Европы по мини-футболу Олег Денисов и другие.

Ребятам, решившим посвятить себя профессиональному хоккею и футболу, представится шанс набраться опыта у выдающихся звезд спорта и чемпионов, который послужит не только вдохновением, но и прекрасным стимулом для достижения новых спортивных и жизненных высот. Благодаря мастер-классам и встречам дети получат возможность укрепить базу знаний, и пообщаться с именитыми спортсменами, говорится в релизе.