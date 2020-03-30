Лабораторное тестирование на COVID-19 проводит Центр гигиены и эпидемиологии в Ингушетии

Лабораторное тестирование на новую коронавирусную инфекцию проводится строго в том случае, если гражданин прибыл из неблагополучной по COVID-19 страны (на 10-й день со дня прибытия), при наличии респираторных симптомов (в день появления симптоматики); имел контакт с больным или подозрительным на COVID-19 (на 10-й день со дня контакта), при наличии респираторных симптомов (в день появления симптоматики).

Кроме того, лабораторное тестирование проводится, если выставлен диагноз «внебольничная пневмония» (в день выставления диагноза).