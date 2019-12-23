Лаборатория Россельхозцентра по Ингушетии получила новое оборудование

Технический парк регионального Россельхозцентра пополнился современным автономным инфракрасным анализатором «ИНФРАСКАН-3150». Он предназначен для экспресс определения показателей качества зерновых, зернобобовых, масличных культур, кормов и сырья для их производства путём измерения оптических характеристик проб анализируемых продуктов в ближней инфракрасной области спектра.

Специалисты Ингушского филиала прошли обучение работе на новом приборе, и, по их мнению, поступившее новое современное оборудование позволит существенно повысить качество и точность результатов лабораторных исследований. Модель 3150, в отличие от более ранней модели «ИНФРАСКАН-105», которым уже несколько лет пользуются в лаборатории филиала, позволяет получать за одно измерение результат по более широкому набору показателей качества.

«За последние годы техническое оснащение филиала, — отмечает руководитель Керим Белхароев, — улучшается благодаря поддержке руководства Россельхозцентра. И это позволяет нам предоставлять сельхозтоваропроизводителям Ингушетии широкий спектр услуг. Более того, по некоторым направлениям к нам в филиал могут обращаться производители из соседних регионов».