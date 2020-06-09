Квалификационный отбор кандидатов на участие в Олимпийских играх в Токио начнётся сначала

Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год.

«При всём уважении к лидерам своих весовых категорий и их достижениям, могу сказать, что всё сейчас начинается с чистого листа. До Игр в Токио остаётся ещё больше года, и каждый из спортсменов вправе доказать, что способен победить. Достижения уважаем, но рады сильной конкуренции», — сказал Когуашвили.

Отмечается, что Объединённый мир борьбы (UWW) уже 8 июня начал верстать Международный спортивный календарь. В онлайн-режиме пройдёт заседание технического комитета организации.