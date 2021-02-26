Курсы Российского исламского университета в Уфе по профилактике терроризма заинтересовали представителей Ингушетии

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Представители Ингушетии посетили Российский исламский университет (РИУ) в Уфе, сообщила пресс-служба регионального министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации.

Начальник отдела мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений Миннаца Магомед Харсиев и специалист Антитеррористической комиссии региона Али Котиков встретились с ректором учебного заведения Артуром Сулеймановым, который рассказал гостям о действующих в университете образовательных программах и провел для них экскурсию.

Особое внимание было уделено курсам повышения квалификации по профилактике терроризма и экстремизма и по работе с заключенными, проводимым в стенах вуза для религиозных деятелей, и условиям их прохождения.

Представители Миннаца и АТК выразили благодарность ректору РИУ за теплый прием, а также уверенность в будущем активном сотрудничестве с университетом.

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