Курсы Российского исламского университета в Уфе по профилактике терроризма заинтересовали представителей Ингушетии
Представители Ингушетии посетили Российский исламский университет (РИУ) в Уфе, сообщила пресс-служба регионального министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации.
Начальник отдела мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений Миннаца Магомед Харсиев и специалист Антитеррористической комиссии региона Али Котиков встретились с ректором учебного заведения Артуром Сулеймановым, который рассказал гостям о действующих в университете образовательных программах и провел для них экскурсию.
Особое внимание было уделено курсам повышения квалификации по профилактике терроризма и экстремизма и по работе с заключенными, проводимым в стенах вуза для религиозных деятелей, и условиям их прохождения.
Представители Миннаца и АТК выразили благодарность ректору РИУ за теплый прием, а также уверенность в будущем активном сотрудничестве с университетом.