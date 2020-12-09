Курск и Ингушетия укрепляют связи

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Сотрудники Постоянного представительства Республики Ингушетия при Президенте РФ Магомед Барханоев и Шамиль Цечоев с рабочим визитом посетили Курск в целях укрепления связей между регионами, а также знакомства с ингушской общиной города.

В первый же день поездки сотрудники ведомства познакомились с ранее прибывшей в Курск делегацией из Ингушетии, которая приехала для проведения выставки и культурных мероприятий в рамках проекта «Мосты дружбы». Сотрудники ведомства пообщались с руководителем проекта Ахмедом Халухаевым.

Как сообщили в постпредстве, Ахмед Халухаев рассказал, что проект призван познакомить жителей регионов России с обычаями и традициями ингушей. Гости мероприятий проекта «Мосты дружбы» имеют возможность увидеть работы мастеров из Ингушетии и даже поучаствовать в мастер-классе по традиционным ингушским танцам.

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