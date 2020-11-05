Курорт «Армхи» проводит новую акцию по снижению цен

Для отдыхающих бесплатны завтрак (шведский стол), канатная дорога, веревочный городок.

«В «Армхи» можно не только наслаждаться великолепием природы и целительным воздухом, но и отправиться в приключения и найти массу впечатлений», — подчеркнули

организаторы акции.

Курорт предлагает конные прогулки, экскурсии на квадроциклах, тир, пейнтбол, велосипеды. Также можно найти компанию себе, чтобы подняться на Столовую гору.

Скидка не распространяется на агентства, на корпоративные группы и не суммируется с другими спецпредложениями. Звонить и бронировать можно по телефону: 8 (800) 511-64-31.