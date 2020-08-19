Купить дом или таунхаус в Сбербанке стало ещё выгоднее

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбербанк — основной финансовый партнёр рынка ипотечного кредитования на Юге России и Северном Кавказе. С начала года в среднем в день мы выдаём ипотечных кредитов порядка 650 млн рублей. В целом же, в первом полугодии 2020 года объём выдачи ипотечных займов составил 48,8 млрд рублей, что на 12% выше показателей прошлого года. В условиях пандемии всё чаще покупатели жилья используют для подбора и сопровождения сделки сервис «ДомКлик». Скидка на ставку по ипотеке при покупке квартир в нём пользуется высоким спросом. Вместе с этим растёт интерес к покупке домов в южных регионах России. В ответ на этот запрос Сбербанк расширил действие акции «Скидка 0,3%». Тысячи домов и таунхаусов теперь доступны для покупки на «ДомКлик» со скидкой на ставку по ипотеке. Сниженная ставка в совокупности с другими онлайн-сервисами «ДомКлик» позволит клиентам совершить сделку удобно, быстро, выгодно и безопасно».

Условия получения скидки 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке:

• Жилые дома, части жилых домов, таунхаусы, расположенные на землях населенного пункта с назначением ИЖС

• Дом предназначен для постоянного проживания, зарегистрирован в Росреестре как недвижимость на вторичном рынке и подходит под программу кредитования «Готовое жилье»

• На земельном участке и кадастровом плане участка нет других объектов недвижимости, кроме данного жилого дома

• В объявлении указан кадастровый номер земельного участка и дома

• Объявление о продаже дома отмечено значком «Скидка 0,3%» и отправлено на одобрение с сайта DomClick. ru.

Подать заявку на ипотеку и найти квартиру или дом со скидкой на ставку по ипотеке и в целом получить полный спектр услуг, связанных с сопровождением покупки недвижимости, можно онлайн на DomClick.ru.