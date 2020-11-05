Культура

Культурный центр Ингушетии открылся в Хабаровске

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В Хабаровске состоялось открытие культурного центра Ингушетии. Первым мероприятием стал традиционный мавлид, сообщает «Транссибинфо» со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман азиатской части России.

Отмечается, что гостями мероприятия, проведенного на днях, стали главы национальных объединений и религиозные лидеры мусульманской общины.

«В середине октября 2020-го года в краевом центре была официально зарегистрирована Региональная общественная организация Хабаровского края «Культурный центр Ингушетии». Председателем организации был единогласно избран Мусса Куштов. Это первое официальное объединение, занимающееся культурой и объединением ингушей в Хабаровском крае», — сообщили в пресс-службе ДУМАЧР.

В регионе на сегодняшний день проживает несколько сотен семей — уроженцев Ингушетии. Они вносят позитивный вклад во все сферы экономической, общественной и религиозной жизни, говорится в релизе.

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