Конкурс

Культурно-досуговые учреждения Ингушетии примут участие в конкурсе «Дом культуры. Новый формат»

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Учреждения культуры Ингушетии примут участие в конкурсе на определение лучшего реализованного проекта в субъектах Российской Федерации «Дом культуры. Новый формат».

Конкурс, инициатором которого является Минкультуры России, способствует выявлению и поощрению лучших практик в учреждениях культурно-досугового типа, совершенствованию качества культурного обслуживания и культурного просвещения населения, а также повышению престижа профессии работников культуры.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый, региональный этап проводится до 1 мая. Во втором этапе экспертный совет до 1 сентября определит победителей конкурса.

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