Круглогодичный альпинистский лагерь «Кязи» намерены открыть в Ингушетии в 2021 году

«Круглогодичный альплагерь будет располагаться в горах Ингушетии, и будет представлять собой гостиничный комплекс, в котором спортсмены смогут проводить сборы по любым видам спорта. В лагере для этого будет установлено необходимое оборудование, спортинвентарь и снаряжение. На данный момент готовится проект будущего комплекса, а строительство будет начато уже в 2021 году», — сказал Дошхоклоев.

По его словам, на данный момент в Джейрахском районе Ингушетии действует временный одноименный лагерь, состоящий из палаток и вагончиков.

«В горах республики ежегодно проводятся различные соревнования, самые крупные — это и чемпионат России по альпинизму, и международный фестиваль по бейсджампингу, благодаря строительству нового альплагеря мы сможем не только привлечь большее количество спортсменов к участию в наших турнирах, но увеличить турпоток в регион», — добавил собеседник агентства.

В 2017 году чемпионат России по альпинизму в техническом классе прошел в Ингушетии впервые. В соревнованиях приняли участие 19 команд из различных регионов страны. В 2018 году в Ингушетию приехали 15 команд.

В феврале 2013 года первый прыжок в Ингушетии совершил всемирно известный бейсджампер Глеб Вореводин, являвшийся почетным членом ингушского бейсджампинг-клуба «Легенды гор» и главным организатором первого фестиваля бейсджампинга. С 2013 года фестиваль проводится ежегодно, отмечает ТАСС.