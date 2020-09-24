Кредитный портфель Сбербанка в агропромышленном комплексе превысил 1,3 триллиона рублей

Татьяна Крейтор, исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка:

«Сбербанк в партнёрстве с государственными органами, бизнесом и отраслевыми экспертными сообществами уделяет особое внимание развитию агропромышленного комплекса страны и поддержке стратегии национальной продовольственной безопасности. Мы активно развиваем собственную отраслевую аналитику и риск-стратегии рынков и готовы делиться своей экспертизой при оценке и реализации значимых проектов в агропромышленном комплексе. На сегодняшний день кредитный портфель Сбербанка в АПК превышает 1,3 трлн рублей. Значительную долю в портфеле — более 300 млрд рублей — занимает кредитование отрасли растениеводства, в том числе на 180 млрд рублей мы профинансировали сезонные работы. С банком работают крупнейшие зернотрейдеры России, которым установлены кредитные линии на 60 млрд рублей».

Юг России и Северный Кавказ имеют ценовую экспортную премию, а значит — более высокую эффективность использования площади пашни с точки зрения производства зерновых культур. Развитая инфраструктура южных регионов России, климат и выход к морским портам также способствуют активному развитию зернового рынка и экспорта. Поэтому южное растениеводство динамично растёт при активной поддержке Сбербанка и государства. Бизнес Юга России и Северного Кавказа развивает инфраструктуру зерновой отрасли, внедряет цифровизацию в бизнес-процессы, создаёт новые транспортные коридоры и логистические центры, готовит высококвалифицированные кадры в партнёрстве с региональными ссузами и вузами, а также привлекает их из столицы и северных регионов страны.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сегодня Юго-Западный банк Сбербанка управляет кредитным портфелем более чем в 500 млрд рублей и в коллаборации с компаниями экосистемы банка успешно помогает в развитии бизнеса более чем 35 тысяч компаний Юга России и Северного Кавказа. Доля АПК в нашем кредитном портфеле составляет 31%, или 159 млрд рублей. Это самый крупный сегмент и стратегически важное для Юго-Западного Сбербанка направление развития. Сегодня мы комплексно решаем задачи клиентов-аграриев, предлагая им не только эффективные финансовые инструменты, но и самые современные разработки в области логистики, лизинга, искусственного интеллекта, беспилотных и роботизированных программ, подбора персонала, юридического сопровождения, страхования, и ещё десятков самых актуальных для агробизнеса направлений».

Стратегия развития экосистемы Сбербанка сегодня предлагает максимально широкую технологическую поддержку бизнеса от цифровизации уборки урожая до оформления командировок и подбора персонала в онлайне и с помощью платформы «Сбербанк Бизнес Онлайн». Более 20 крупных АПК-компаний на территории обслуживания Юго-Западного Сбербанка уже пользуются продуктами компаний экосистемы Сбербанка. Аграриям и экспортерам сельхозпродукции в работе помогают технологии искусственного интеллекта, беспилотники и роботизированные программы, телеметрические и телематические разработки, а также информационно-аналитические ресурсы Сбербанка.

XXI-й Международный зерновой раунд «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» ежегодно собирает в Геленджике сотни крупнейших российских и мировых производителей, экспортёров и отраслевых экспертов. Организатор мероприятия — Российский Зерновой Союз при поддержке Евразийской экономической комиссии, Российского экспортного центра и общественной организации поддержки малого и среднего бизнеса «Опора России». Сбербанк уже несколько лет выступает генеральным партнером события.