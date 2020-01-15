Краеведческий музей Ингушетии запустил проект «История одной фотографии»

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Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова запустил новый проект — «История одной фотографии», сообщается на странице учреждения в «Инстаграм».

«У каждой фотографии есть свой смысл, своя история, своя судьба. В наш музей очень часто поступают фото, история которых остается загадкой. Мы запускаем рубрику «История одной фотографии». На нашей странице в «Инстаграм», а также на сайте музея мы будем публиковать интересные и редкие снимки с их неизвестными историями. Просим жителей республики уделить внимание нашим публикациям и пролить свет на тайну неизвестного фото», — сказано в сообщении.

Музейные работники уверенны, что ценность большинства снимков, которые будут публиковаться в этой рубрике, в их историческом содержании. Также хранители истории ингушского народа просят приносить в музей фотографии, хранящиеся в домашних архивах, или отправлять их в «Директ», на официальную страницу в «Инстаграм».

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