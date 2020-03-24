Память

Краеведческий музей Ингушетии принял участие в акции «Встречаем 45-й год»

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Главный научный сотрудник Ингушского государственного музея краеведения Фатима Албагачиева приняла участие в посткроссинг-акции «Встречаем 45-й год», сообщает пресс-служба учреждения.

Мероприятие проходит в рамках международного проекта «Территории Победы», его инициатор — красноярский музей «Мемориал Победы», 45-летие которого отмечается в этом году.

Посткроссинг — это проект, созданный для возможности получения открыток со всего мира. В основе принципа обмена открытками лежит единая база всех участников проекта, а также механизм выдачи адресов, направленный на то, чтобы разница между отправленными и полученными открытками у каждого участника была минимальной.

Фотография «путешествующей» открытки заснята на фоне экспозиции музея краеведения имени Тугана Мальсагова. Открытка с прикрепленным поздравительным листом отправлена в Челябинск, в Урало-Сибирский дом знаний, сказано в релизе.

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