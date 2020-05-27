Краеведческий музей Ингушетии приглашает жителей республики к участию в конкурсе стихов о Родине

Цель конкурса — развитие творческих способностей у подрастающего поколения и повышение роли патриотического воспитания в целом.

Работы следует присылать на WhatsApp по номеру телефона 8-928-920-44-86. Указать фамилию, имя, отчество и возраст автора.

Все работы будут доступны зрителю на онлайн-выставке на сайте краеведческого музея имени Тугана Мальсагова и на официальной страничке в «Инстаграм» (muziyimenimalsagova) до 10 июня.