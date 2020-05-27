Краеведческий музей Ингушетии приглашает жителей республики к участию в конкурсе стихов о Родине
Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова приглашает жителей республики принять участие в конкурсе стихов и песен о Родине и сочинений о России и Ингушетии, сообщает пресс-служба учреждения.
Цель конкурса — развитие творческих способностей у подрастающего поколения и повышение роли патриотического воспитания в целом.
Работы следует присылать на WhatsApp по номеру телефона 8-928-920-44-86. Указать фамилию, имя, отчество и возраст автора.
Все работы будут доступны зрителю на онлайн-выставке на сайте краеведческого музея имени Тугана Мальсагова и на официальной страничке в «Инстаграм» (muziyimenimalsagova) до 10 июня.