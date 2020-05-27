Конкурс

Краеведческий музей Ингушетии приглашает жителей республики к участию в конкурсе стихов о Родине

0

Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова приглашает жителей республики принять участие в конкурсе стихов и песен о Родине и сочинений о России и Ингушетии, сообщает пресс-служба учреждения.

Цель конкурса — развитие творческих способностей у подрастающего поколения и повышение роли патриотического воспитания в целом.

Работы следует присылать на WhatsApp по номеру телефона 8-928-920-44-86. Указать фамилию, имя, отчество и возраст автора.

Все работы будут доступны зрителю на онлайн-выставке на сайте краеведческого музея имени Тугана Мальсагова и на официальной страничке в «Инстаграм» (muziyimenimalsagova) до 10 июня.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за сутки скончалось еще два человека с Covid-19
Прокуратура отреагировала на жалобу работников соцучреждения Ингушетии на невыплату надбавок
Правоохранители устанавливают причины конфликта с пострадавшими в ингушском селе Сурхахи
Специалисты филиала «Россельхозцентра» по Ингушетии провели химобработку против самшитовой огневки
Минтруд Ингушетии счел необоснованными жалобы сотрудников соцучреждения на невыплату надбавок
День Парада Победы 24 июня указом Президента России объявлен нерабочим
Режим самоизоляции в Ингушетии продлили до 7 июня
Амерхан Алдаганов стал победителем регионального конкурса «Почта глазами детей»
Ингушские лесники высадили 25 тыс. деревьев белой акации в ходе акции «Сад памяти»
Экс-министр труда Ингушетии в тяжелом состоянии доставлен в больницу после ДТП
Молодежь Ингушетии приглашают к участию в акции, посвященной Дню русского языка

Главное

Яндекс.Метрика

 