Выставка

Краеведческий музей Ингушетии приглашает на выставку «История ингушей в трудах Мурада Базоркина»

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова сегодня, 8 сентября, состоится открытие фотодокументальной выставки по археологии «История ингушей в трудах Мурада Базоркина».

Выставка приурочена к 118-летию со дня рождения профессионального историка и учёного Мурада Муртузовича Базоркина.

Как сообщила пресс-служба учреждения, посетить выставку можно будет до 11 сентября включительно.

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