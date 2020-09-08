Краеведческий музей Ингушетии приглашает на выставку «История ингушей в трудах Мурада Базоркина»
В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова сегодня, 8 сентября, состоится открытие фотодокументальной выставки по археологии «История ингушей в трудах Мурада Базоркина».
Выставка приурочена к 118-летию со дня рождения профессионального историка и учёного Мурада Муртузовича Базоркина.
Как сообщила пресс-служба учреждения, посетить выставку можно будет до 11 сентября включительно.