Краеведческий музей Ингушетии получил в дар материалы, отражающие становление республики

Общественный и политический деятель Азамат Нальгиев передал музею большое количество фотографий и архивного материала, в большинстве которых отражено становление Республики Ингушетия, а также гуманитарных миссий.

Руководство музея выражает дарителю благодарность за вклад в развитие архивного дела музея краеведения.