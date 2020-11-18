Краеведческий музей Ингушетии получил в дар материалы, отражающие становление республики
Фонд Ингушского государственного музея краеведения пополнился новыми документами, сообщила пресс-служба учреждения.
Общественный и политический деятель Азамат Нальгиев передал музею большое количество фотографий и архивного материала, в большинстве которых отражено становление Республики Ингушетия, а также гуманитарных миссий.
Руководство музея выражает дарителю благодарность за вклад в развитие архивного дела музея краеведения.